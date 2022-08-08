Merdiven altı güzellik salonlarına dikkat

Ünlü güzellik merkezi Dalmış Beauty işletmecisi modacı Mehmet Sait Dalmış, sayıları her geçen gün artan merdiven altı güzellik merkezlerine karşı vatandaşları uyardı.

Türkiye’nin birçok yerinde alanında uzman olmayan kişilerin rastgele güzellik merkezi açtığını kaydeden Dalmış, merkez tercihlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Güzellik salonlarında yeni trendin bütünsel ve doğal ürünlerin kullanılması olduğunu kaydeden Dalmış, “Bu tedaviler, cilde ve sağlığa olan yararları nedeniyle daha popüler hale geliyor. Bu da son zamanlarda güzellik salonlarına olan ilginin artış göstermesini mümkün kılıyor. Güzellik salonlarında kullanılan ürünlerin doğal olması ve cildinizi olumsuz yönde etkileyebilecek zararlı kimyasallar içermemesi her zaman önemli kazanımları beraberinde getirecektir. Bu üzerinde herhangi bir yan etkisi olmadan cildinizi beslemenin bir yolunu sağlarlar. Özellikle Ankara’da hangi güzellik salonundan hizmet alacağınıza karar vermeden önce geniş bir araştırma sürecini takip etmeniz beraberinde önemli kazanımları getirecektir. Burada yapmanız gereken ilk şey, tercih edeceğiniz güzellik salonunun bakımlı ve temiz olduğundan emin olmaktır. Dikkat etmeniz gereken ikinci şey müşteri hizmetleridir. Geleneksel güzellik salonu tercih etmeden önce tercih edeceğiniz güzellik salonunun en güncel teknik ve yöntemlere hakim olmasına dikkat etmeniz şarttır. Bu aşamada yapmanız gereken ilk şey, ne tür bir hizmete ihtiyacınız olduğuna karar vermektir. Renklendirmeye mi ihtiyacınız var mı? Tırnaklarınızı yaptırmak isteyebilirsiniz veya belki bir kaş ağda seansı yaptırabilirsiniz. Başka özel gereksinimleriniz varsa, seçtiğiniz salondan randevu alırken bunların açıkça belirtildiğinden emin olmalısınız. Normalleşme dönemiyle birlikte güzellik salonları yeniden eski günlerine döndü. Güzellik salonu tercih ederken elbette ki mutlaka hijyen koşullarını üst seviyede tutulduğundan da emin olmalısınız. Bir de Covid-19 tedbirleri konusunda gerekli önlemlerin alındığı bir güzellik salonunu tercih ediyor olmak, beraberinde önemli kazanımları getirecektir” dedi.