Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Kurtar: “Hentbol takımımızı her zaman desteklemeye devam edeceğiz”

Elazığ’ı Süper Lig’de temsil eden kadın hentbol takımının kulüp başkanı ve oyuncularını hastanede ağırlayan Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar, “Uzun yıllardan beri desteklediğimiz ve başarılarını alkışladığımız kadın hentbol takımına geçmişte olduğu gibi gelecekte de en iyi şekilde sponsor ve bir taraftar olarak desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig’inde Elazığ’ı temsil eden Sosyal Yardımlaşma Kız Hentbol Takımı Başkanı İsmail Bayraktar ve oyuncular, takımın sağlık sponsoru olan Medical Park Elazığ Hastanesi Genel Müdürü Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar’a ziyarette bulundu. Bayraktar ve oyuncular Op. Dr. Kurtar’a forma hediye etti.

Kadın Hentbol Takımı’nın kulüp başkanı ve oyuncularını ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Hastanenin Genel Müdürü Op. Dr. Ahmet Sedat Kurtar, “Elazığ Sosyal Yardımlaşma Kız Hentbol Takımı’nın hocasını ve sporcularını hastanemizde misafir etmekten son derece memnun olduk. Uzun yıllardan beri desteklediğimiz ve başarılarını alkışladığımız kadın hentbol takımına geçmişte olduğu gibi gelecekte de en iyi şekilde sponsor ve bir taraftar olarak desteklemeye devam edeceğiz. Süper ligde oynayan kadın hentbol takımımızın oyuncularının bana hediye ettikleri forma sebebiyle hocamızın nezdinde tüm takıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Kulübün Başkanı İsmail Bayraktar ise “Medical Park Hastanesi, bizim evimiz gibi çünkü 12 yılın üstünde bir beraberliğimiz var. Sporcuların sağlığı açısından her daim yanımızda oldular. Ben de sağlık sponsorumuz ve her daim yanımızda olan Medical Park ailesine verdikleri desteklerden dolayı şahsım ve kulübüm adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.