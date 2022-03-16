Masa tenisi sporcuları Elazığ’ı gezdi

Elazığ’da düzenlenen 8. Grup Bölgesel Masa Tenisi Turnuvasına gelen sporcular, Elazığ’ın tarihi yerlerini gezdi.

Elazığ’da düzenlenen 8. Grup Bölgesel Masa Tenisi turnuvası kapsamında sporcular Elazığ’a geldi. Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğü personelleri tarafından ağırlanan sporcular kentte tematik gezdi düzenledi. Kentin tarihi ve turistik olan Harput Mahallesi ve Hazar gölünü gezen sporcular, eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada; "Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğümüzün organize ettiği Bölgesel Yurtlar Arası Masa Tenisi için ilimizde misafir ettiğimiz takımlarımızı şehrimizin tarihi ve turistik mekanlarına gezi düzenledik. Kafilelerimizi Harput Kalesi’ni, Ulu Cami’yi, Balak Gazi ve Sivrice ilçemizi Hazar Gölü kenarında vakitler geçirdi. Gezilerin, ilimize gelen öğrencilerimizin Elazığ‘ı tanıyıp geldikleri illerde de ilimizi keyifle anlatmalarını istiyoruz. Yurtta kalan gençlerimiz Türkiye’nin farklı illerinden gelen gençlerimizi dolasıyla bu gezinin önemi bizler için kıymetli, birçok şehirden gencimizi ilimizde ağırlamış oluyoruz. Şehrimizden ayrılırken de memnuniyetle ayrılmalarını istiyoruz" dedi.