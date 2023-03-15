Maden ilçesindeki köprü ulaşıma kapatıldı

Elazığ’ın Maden ilçesinde sağanak yağıştan dolayı İstasyon Köprüsü ulaşıma kapatıldı.

Maden Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada,”İlçemizde yaşanan şiddetli sağanak yağıştan olumsuz etkilenen istasyon köprüsü can ve mal güvenliği için geçici süreliğine ulaşıma kapatılmıştır. Bu bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın alternatif güvenli yolları kullanmaları gerekmektedir” denildi.