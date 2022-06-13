Elazığ’da geçtiğimiz cumartesi günü başlayan kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Fırat Üniversitesi çok amaçlı spor salonunda 11 Haziran Cumartesi günü başlayan şampiyonada oynanan müsabakalar sonucunda erkeklerde İstanbul Telas Lastik birinci, Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü ikinci, Kocaeli KBS üçüncü ve Ankara ACA Metal takımı dördüncü oldu. Bayanlarda ise İstanbul THY takımı birinci, Elazığ Final Okulları ikinci, Diyarbakır Bağlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü ve Bitlis Halk Eğitim Merkezi takımı dördüncü oldu.

Oynanan final karşılaşmaları sonucunda kurum ve kuruluşlar arası masa tenisi Türkiye Şampiyonası için ödül töreni düzenlendi. Erkeklerde şampiyon olan İstanbul Telas Lastik takımına ödülünü Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu takdim ederken, bayanlarda şampiyonluğa ulaşan İstanbul THY takımı ise ödülünü Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Pirinçci’nin elinden aldı.