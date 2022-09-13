Kupada ‘Elazığ Derbisi’

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda ES Elazığspor ile Elazığ Karakoçan FK yarın karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig’de mücadele eden Elazığ takımları Elazığ Karakoçan FK ile ES Elazığspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda kozlarını paylaşacak.

Lige güzel bir başlangıç yaparak taraftarlarının yüzünü güldüren Entegre Solar Elazığspor ile lige 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle merhaba diyen Elazığ Karakoçan FK’yı karşı karşıya getirecek olan Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçı yarın saat 14.30’da Doğukent Stadı’nda oynanacak.

Diyarbakır Bölgesi’nden Abdurrahman Haymana’nın yöneteceği maçta Şanlıurfa Bölgesi’nden Mehmet Mithat Levent ile Şükrü Çavcı yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Diyarbakır Bölgesi’nden Mazlum Suna olacak.

Karşılaşmayı kazanan takım Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. tura adını yazdıracak.