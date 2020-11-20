banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Sağanak ve kar geliyor!
Sağanak ve kar geliyor!
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Fenerbahçe'de vaka sayısı 2'ye yükseldi
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Azerbaycan askerleri Karabağ'a Türk bayrağı dikti
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu
Putin öksürünce Rusya’da gündem oldu

Krem kutusundan uyuşturucu çıktı

Elazığ’da polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada krem kutusundan 178 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kadın şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

ELAZIĞ 20.11.2020, 10:00
2
Krem kutusundan uyuşturucu çıktı
banner422

Elazığ’da polisin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmada krem kutusundan 178 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kadın şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik olarak çalışma yaptı. Çalışma kapsamında ekipler, Bingöl yolu polis uygulama noktasında gerçekleştirdiği kontroller sırasında ticari bir taksiyi durdurdu. İçerisindeki kadın müşteriden şüphelenen polis, çantasında arama yaptı. Şahsın çantasında bulunan krem kutusunun içinden 178 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli C.P., İl Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
13°
parçalı bulutlu