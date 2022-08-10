Köy yollarında çalışmalar sürüyor

Elazığ’da devam eden çalışmalar çerçevesinde İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını sıcak asfalt ile buluşturuyor.

İl Özel İdaresi asfaltlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Mevsim koşulları dolayısıyla çalışmalarını daha da yoğunlaştıran Elazığ İl Özel İdaresi şehrin birçok noktasında yol bakım onarım, yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede Arıcak Erimli yolunda bin 500 metre sıcak asfalt serimi (BSK) yaparak yolu ulaşıma açtı.

Elazığ İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, “Zaman ve mesai sınırlaması gözetmeden çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Şehrimizin tüm yol ağında vatandaşlarımızın daha güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımına imkan verecek şekilde sürekli olarak asfaltlama, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ekiplerimiz büyük bir özveri içerisinde çalışarak halkımızın ulaşımını kolaylaştırmaya gayret etmektedirler. Elazığ İl Özel İdaresi olarak mevsim koşullarının sağladığı imkanlar dolayısıyla şehrin genelinde yatırım programına uygun olarak başlatmış olduğumuz çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir” denildi.