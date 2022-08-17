Kıl kaş tekniğine yoğun ilgi

Ünlülülerin güzellik merkezi Dalmış Beauty işletmecisi modacı Mehmet Sait Dalmış, son dönemlerde kadınlar tarafından sıklıkla tercih edilen kıl kaş tekniği hakkında bilgi verdi.

Son dönemlerde kıl kaş tekniğine ilginin arttığını kaydeden Dalmış, tekniğin ağda ve diş açma kombinasyonunu kullanan bir epilasyon yöntemi olduğunu söyledi. Esasında kıl tekniğinin, iki popüler tekniğin en iyi yönlerini birleştiren bir epilasyon yöntemi olduğunu vurgulayan Dalmış, “Bunlar ağda ve diş açma işlemidir. Kombinasyon, istenmeyen vücut tüylerini almanın verimli, etkili ve uygun maliyetli bir yolunu oluşturmaktadır. Burada kil tekniğinin üst düzeyde uygulanması beraberinde önemli kazanımları da getirmektedir. Kıl tekniği, istenen sonuçları elde etmek için hem mum hem de iplik kullanmayı içermektedir. Bu nedenle vücudun istenmeyen tüy oluşumunun meydana geldiği tüm bölgelerine uygulanabilir. Teknik, kısa tüylere uygulandığında en iyi sonucu verir. Çünkü tedaviden sonra geride uzun veya koyu kıl kalmamasını sağlar. Daha uzun veya daha koyu tüyleriniz varsa, uygulama sırasında ipe veya ağdaya dolanmamaları için tedavi başlamadan önce kesilmeleri gerekebilir. Burada profesyonellerin sürece dahil olması tam olarak talebinize uygun bir hizmet almanızı mümkün kılar” dedi.

“Kristaller yerine katı metal veya plastik kıllar kullanılıyor”

Kıl tekniğinin cildi eksfoliye ederek akne tedavisinin bir yolu olduğunu anlatan Dalmış, “Bu işlem mikrodermabrazyona benzer, ancak kristaller yerine katı metal veya plastik kıllar kullanır. İşlem, fırçayı bir seferde birkaç dakika boyunca küçük dairesel hareketlerle yüzünüzden veya vücudunuzun diğer kısmından geçirmeyi içermektedir. Bu, cilt hücrelerinin üretimini uyarır ve ölü cilt hücrelerinin cildinizin yüzeyinden uzaklaştırılmasına yardımcı olmaktadır. Bütün bu bilgiler ışığında kıl tekniğinin son derece titiz bir süreci beraberinde getirdiğini rahatlıkla ifade etmek mümkün olmaktadır. Bu yöntemin hem kısa hem de uzun tüylerin yanı sıra kalın ve ince tüylerin alınmasında da etkili olduğu gösterilmiştir. Yani vücudunuzdan ne tür tüy almak isterseniz isteyin, bu teknik işinize yarayacaktır. Bundan dolayıdır ki son zamanlarda yoğun bir düzeyde ilgi görmektedir" diye konuştu.