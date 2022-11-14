Kedilerin yılanla mücadelesi

Elazığ’da iki kedinin yılanla mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pirinççi köyünde yolda yılanla karşılaşan iki kedi, bir süre yılanla mücadele etti. Kedilerin saldırılarına karşı koymaya çalışan yılanın kaçma denemeleri sonuçsuz kaldı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacada yılan kedilerin yemi oldu. O ilginç anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.