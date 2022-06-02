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Keban’da 500 keklik doğaya salındı

Elazığ’ın Keban ilçesinde yaban hayatının desteklenmesi amacıyla 500 keklik doğaya salındı.

ELAZIĞ 02.06.2022, 14:25
Keban’da 500 keklik doğaya salındı

Elazığ’ın Keban ilçesinde yaban hayatının desteklenmesi amacıyla 500 keklik doğaya salındı.

Keban’a bağlı Kuşçu köyünde yaban hayatının desteklenmesi adına doğaya keklik salımı gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Vali Ömer Toraman, Keban Kaymakamı Hasan Akbulut ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtürk’ün katılımıyla 500 adet keklik doğaya salındı.

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