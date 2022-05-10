Keban’da 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı

Elazığ’ın Keban ilçesinde bulunan Musa Coşkun Ortaokulunda 4006-TÜBİTAK Bilim Fuarı gerçekleştirildi.

Musa Coşkun Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Hasan Akbulut, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı. Kaymakam Akbulut, burada öğrencilerle sohbet ederek hayallerindeki meslekleri sordu. Projelerini sergileyen öğrenciler kendilerine destek olan Kaymakam Akbulut ve okul yönetimine teşekkür etti.