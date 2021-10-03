Kaymakam Şan, yol yapım çalışmalarını inceledi

Elazığ Arıcak Kaymakamı Onur Şan, yapımı devam yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Elazığ Arıcak Kaymakamı Onur Şan, Bükardi Yaylabaşı ve Üçocak Beldesi arasında yapımı devam eden yol yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemelerden sonra ilgili kurum amirleri ile birlikte Bükardi Belde Belediyesini ve Bükardi Jandarma Karakolunu ziyaret eden Kaymakam Şan, Belediye Başkanı Yılmaz Açmazdan yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.

Yol yapım çalışmalarının hızlandırarak sezon bitmeden birçok köye hizmet götürmek istediklerini belirten Kaymakam Onur Şan, “ Yapımı devam eden yol çalışmalarımızı denetledik. Kurum amirlerimiz ile birlikte Bükardi Belde Belediyesini ve Bükardi Jandarma Karakolunun da görevli kahraman Mehmetçiklerimizi ziyaret ettik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yol yapım çalışmalarımız devam edecek” dedi.