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Kaymakam Karaloğlu, vatandaşları aşı olmaları için ikna ediyor

Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, vatandaşları aşı olmaları için ikna ediyor.

ELAZIĞ 18.07.2021, 11:25
Kaymakam Karaloğlu, vatandaşları aşı olmaları için ikna ediyor
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Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, vatandaşları aşı olmaları için ikna ediyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da aşı seferberliği sürüyor. Bu kapsamda Kovancılar Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu da sahada sağlıkçılara yardımcı oluyor. Aralıklarla ilçede kurulan aşı standını ziyaret eden Kaymakam Karaloğlu, vatandaşlar aşı olmaları için ikna ediyor. Mahalle mahalle gezen Kaymakam Karaloğlu, vatandaşların aklındaki soruları gidererek, aşının korana virüs üzerindeki etkilerini anlatıyor.
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