banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanlığından bütçe açıklaması
Diyanet İşleri Başkanlığından bütçe açıklaması
Masalsı yolculuk yeniden başlıyor
Masalsı yolculuk yeniden başlıyor
Ekrem İmamoğlu: Su zammının kaynağı belediyeler değil, hükümettir
Ekrem İmamoğlu: Su zammının kaynağı belediyeler değil, hükümettir
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti
Yıldırım düşmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti

Kaymakam Karaloğlu başkanlığında Covid-19 toplantısı

Elazığ’ın Kovancılar İlçe Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu başkanlığında Covid-19 pandemi salgını ile mücadele ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

ELAZIĞ 12.07.2021, 15:35
Kaymakam Karaloğlu başkanlığında Covid-19 toplantısı
banner502

Elazığ’ın Kovancılar İlçe Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu başkanlığında Covid-19 pandemi salgını ile mücadele ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde kurum kuruluş müdürleri, imam ve muhtarlara yönelik Covid-19 pandemi salgını ile mücadele ve değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda İlçe Kaymakamı Karaloğlu, katılımcılara ilçedeki aşının yüzde 31’lerde olduğunu ve salgının yayılmasının önlemek için bunun daha da üst sevilere çıkarılması gerektiği noktasında bilgilendirmelerde bulundu.

Kamu görevlilerinin en üst düzeyde çalışma yaptığını belirten Kaymakam Karaloğlu, salgının yayılmasını önleme noktasında vatandaşlara büyük görev düştüğünü söyledi.
Yorumlar (0)
29°
açık
banner501