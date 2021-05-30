Kayıp hayvanlar, gece görüş termalleriyle bulundu

Elazığ’da kayıp 30 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin 6 saat süren çalışması sonucu gece görüş termalleriyle bulundu.

Alınan bilgiye göre, Palu ilçesi Arındık bölgesinde Mehmet Öztürk’e ait 30 büyükbaş hayvan kayboldu.Hayvanların sahibi bölgenin dağlık ve kayalık arazi olması sebebiyle İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi.İl Jandarmaya bağlı Arındık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hem çalınma hem de kayıp durumuna karşı geniş kapsamlı çalışma yaptı.Havanın karanlık olması sebebiyle ekipler, bölgede gece görüş termalleriyle arama yaptı. Bölgede yapılan 6 saatlik arama sonucunda sürü 5 kilometre uzaklıkta dağlık alanda buldu.Bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

Jandarmaya teşekkür eden Öztürk, zor arazi şartlarına rağmen ekiplerin seferber olarak geçim kaynağı olan hayvanları bulduğunu belirtti.