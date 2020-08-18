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Kaybolan zihinsel engelli şahıs, iz takip köpeğiyle bulundu
ELAZIĞ’DA KAYBOLAN ZİHİNSEL ENGELLİ 54 YAŞINDAKİ İRFAN DURAK, JANDARMA TARAFINDAN İZ TAKİP KÖPEĞİ YARDIMI İLE BULUNDU
ELAZIĞ 18.08.2020, 16:50
Elazığ’da kaybolan zihinsel engelli 54 yaşındaki İrfan Durak, jandarma tarafından iz takip köpeği yardımı ile bulundu.
Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Hankendi Yolçatı köyünde bugün saat 12:00 sıralarında zihinsel engelli İrfan Durak kayboldu.Bunun üzerine aile, İl Jandarma Komutanlığı’na haber verdi. Durak’ın bulunabilmesi için çok sayıda jandarma ekibi görevlendirildi. Jandarma iz takip köpek timleri tarafından yürütülen arama çalışmalarında Durak, saatler sonra Işıklıyol köyü mevkiinde bulundu. Sağlık kontrolleri yapılan Durak, ailesine teslim edildi.
Evlatlarına kavuşan Durak ailesi jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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