Karla mücadelenin kahramanları 24 saat görev başında

Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, 24 saat etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yolların ulaşıma açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. Şehir içi trafiğin aksamaması için tüm mahallelerde ve ana yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, 24 saat etkin bir şekilde çalışmalarını yürütüyor.

Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Ana arterlerde yapılan kar temizleme ve tuzlama çalışmalarının yanı sıra il genelinde tüm cadde ve sokaklarda sırasıyla küreme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor. Ayrıca kaldırımlarda da sürdürülen karla mücadele çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. İl genelinde ulaşım ve yaya trafiğinde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için tüm ekiplerimiz gece ve gündüz karla mücadele çalışmalarını sürdürecektir. Şehir merkezi başta olmak üzere kent genelinde çatılardan düşebilecek kar ve buz kütlelerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yapılan uyarıları dikkate alması gerekmektedir” denildi.