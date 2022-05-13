Karakoçan’da Trafik Haftası etkinlikleri

Elazığ’ın Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığının uygulaması, Trafikte ’Yayalar için 5 adımda güvenli trafik’ sloganı ile yayalara ve sürücülere yönelik uygulama yapıldı.

Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Trafik Haftası münasebetiyle vatandaşları bilgilendirdi. İlçenin görünür yerlerine afişler asan ekipler, vatandaşlara el broşürleri dağıttı. Polisler, uygulama noktalarında sürücülere emniyet kemeri takmaları, hız limitini aşmamaları, alkollü araç kullanmamayı, seyir halinde cep telefonu kullanmamayı ve yaya önceliği hakkında bilgiler verdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce ’Bi Hareketine Bakar Hayat’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte Karakoçan Kaymakamı Abdullah Şahin, İçişleri Bakanlığının uygulamasıyla Türkiye genelinde kara yolu trafik güvenliği çerçevesinde farkındalığı artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Özellikle bu yıl yayalar için 5 adımda trafik güvenliği temalı etkinlikleri ön plana çıkarmak istediklerini belirten Kaymakam Şahin, trafik kazalarında yayaların sorumluluğunun da önem teşkil ettiğini ifade etti.

Öte yandan Trafik Haftası münasebetiyle Karakoçan Atatürk Anaokuluna Karakoçan İlçe Emniyet müdürlüğü personeli tarafından Trafik temel bilgileri eğitim verilerek farkındalık oluşturuldu. Ayrıca öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.