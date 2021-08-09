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Kara erik meyvesi ağacın dalında değil, gövdesinde çıktı
Elazığ’da ağacın gövdesinde çıkan kara erik meyvesi, görenleri şaşırttı.
ELAZIĞ 09.08.2021, 14:15
Elazığ’da ağacın gövdesinde çıkan kara erik meyvesi, görenleri şaşırttı.
Elazığ’ın merkeze bağlı Çağlar köyünde Davut Özdemir’e ait bahçede, kara erik ağacının gövdesinde bahar ayında yeşeren çiçeklerin ardından, meyvesi olgunlaşarak büyüdü. Özdemir’e ait bahçede misafirliğe giden Ali Polat, kara eriğin ağacın dalında değil, gövdesinde çıktığını fark etti ve fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştı. Paylaşın fotoğraflar görenleri şaşırttı.İlk defa bir meyvenin dalında değil gövdesinde çıktığını ifade eden Ali Polat, “Arkadaşımın bahçesine misafirliğe gitmiştim. Bahçeyi gezerken kara eriğin ağacın gövdesinde çıktığını gördüm ve fotoğrafını çektim. Çok şaşırdım” dedi.