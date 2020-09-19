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Kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
ELAZIĞ’DA KAMYONUN GERİ GERİ GİDERKEN ÇARPTIĞI YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ
ELAZIĞ 19.09.2020, 17:17
Elazığ’da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaza, Merkeze bağlı Aksaray Mahallesi’nde muhtarlık önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ö. idaresindeki 23 LC 794 plakalı kamyonet geri manevra yaparken karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Akarsu’ya (75), çarptı. Kazada ağır yaralanan Akarsu, olay yerine çağrılan ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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