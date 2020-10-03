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Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi
ELAZIĞ’IN KEBAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANIRKEN, İHBAR ÜZERİNE MÜDAHALEYE GİDEN KEBAN BELEDİYESİNE BAĞLI BİR İTFAİYE ARACI ŞARAMPOLE YUVARLANDI
ELAZIĞ 03.10.2020, 20:47
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Elazığ’da 2 kişinin yaralandığı kamyon kazasına giden itfaiye aracı da şarampole devrildi.
Kaza, Elazığ’ın Keban ilçesi ile Malatya’nın Arapgir ilçesi sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 ACE 216 plakalı hırdavat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Aracın içinde bulunan 2 kişi yaralandı.Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık,jandarma,AFAD,UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak İtfaiye ekibinin bulunduğu araç , pala çöpü deresi mevkiinde freni boşalması sonucu şarampole devrildi.Kazadan itfaiye erleri yara almadan kurtuldu.
Diğer kazada ekipler tarafından araçtan çıkarılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
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