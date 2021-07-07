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Kalbine yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzm. Dr. Mehmet Ragıp Ekmen (32), memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı.

ELAZIĞ 07.07.2021, 14:45
Kalbine yenik düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Uzm. Dr. Mehmet Ragıp Ekmen (32), memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı.

Mardin Devlet Hastanesi’nde yaklaşık iki yıldır görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehmet Ragıp Ekmen, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ekmen’in naaşı bugün memleketi Elazığ’a getirildi. Ekmen için İzzetpaşa Camii’nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ekmen’in naaşı Asri Mezarlığı’na defnedildi.
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