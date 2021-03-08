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Kadın girişimcilerin sorunları panelle ele alındı

Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD) tarafından Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki kadın girişimcilerin yaşadıkları sorunlar, panel ile ele alındı.

ELAZIĞ 08.03.2021, 15:38
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Kadın girişimcilerin sorunları panelle ele alındı

Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD) tarafından Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki kadın girişimcilerin yaşadıkları sorunlar, panel ile ele alındı.

ELİKAD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, “Pandeminin Gölgesinde Bir Yıl: Kadın Girişimcilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri” temalı panel düzenledi. Dernek Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ve çok sayıda takipçinin yer aldığı çevrim için panele, Bingöl İş Kadınları Derneği Başkanı ve TOBB Bingöl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feyza Başak Koç, Malatya İş Kadınları Derneği Başkanı Şermin Akkartal Konan, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı ve Iğdır İş Kadınları Derneği Başkanı Zeynep Balamir Ateş konuşmacı olarak katıldı.

Kadınların ağırlıklı olarak hizmet sektöründe, emek yoğun iş kollarında çalıştığına dikkat çeken Prof. Dr. Yasemin Açık, “Özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin Covid-19 pandemisi nedeniyle kapanması veya çalışan sayılarını azaltması en çok kadınları etkiledi. Maaşlı işlerini kaybeden kadınların yanı sıra, evde çocuklarına bakmak için ücretli işlerinden vazgeçmek zorunda kalan çok sayıda kadının olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yalnızca özel sektörde maaşlı olarak çalışan kadınlar değil, kendi işini kuran, yöneten girişimci kadınlar da pandemi dolayısıyla zor günler geçiriyor. Bu zorluğa bir de doğuda kadın olmanın zorlukları eklenince, kadınlar ve erkekler arasında var olan fırsat ve cinsiyet eşitsizliği daha da artıyor. Bugünlerde, sürdürülebilir gelişme ve kalkınma için toplumun yarısını oluşturan kadınların çok yönlü güçlenmesini sağlamalıyız. Kadın güçlenirse çalışan kadın, iş kadını, siyasetçi kadın sayısı da kendiliğinden artacaktır” dedi.

Bingöl İş Kadınları Derneği Başkanı Feyza Başak Koç, “Kadın elinin, emeğinin değmediği ülkelerde ekonomik kayıp yüzde 30’lara kadar çıkarken, çalışan kadın sayısını artıran işletmelerin yüzde 35’lere varan verimlilik ve karlılık elde ettiği görülüyor. Türkiye’nin kalkınma odaklı bir ekonomik model için potansiyelini kullanmasının çözümü de kadın gücünden geçiyor”ifadelerine yer verildi.

Bingöl’deki kadın girişimcilerin yaşadıkları sorunlara yönelik çözüm önerilerini dile getiren Koç, “Öncelikle finans kurumlarının teminat ve kredi koşullarını iyileştirmesi gerekiyor. Şirket kurma aşamalarındaki bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması ve hafifletilmesi de büyük önem arz ediyor. Ayrıca kadın girişimcilere yönelik eğitim eksikliklerini tamamlamak üzere orgun ve yaygın eğitim programları hazırlanmalı, kısa vadeli programlar düzenlenmelidir”diye konuştu.

Kadınların güçlendikçe ekonominin iyileşeceğini vurgulayan Malatya İş Kadınları Derneği Başkanı Şermin Akkartal Konan ise, “Kadın girişimciliği yaygınlaştıkça ve kadın istihdamı arttıkça, ekonomik ve sosyal olarak güçleneceğiz. Kadınların yeniden toparlanma sürecine yaptığı katkı ve ortaya çıkacak yeni dünyada oynayacakları rol vazgeçilmez bir öneme sahip olacak. Kadınların ekonomideki varlığı ve gücünü artırabileceğimiz ölçüde, gelecekteki benzer krizlere karşı, ekonominin direnci de güçlenecek. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın Covid-19 krizini atlatması ve yeniden kalkınma yoluna girmesi, bu sürece herkesi eşit şekilde dahil etmekle mümkün”şeklinde konuştu.

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı ise kadınların ekonomiye kazandırılması ve sosyal gelişimleri için çalıştıklarını söyledi. Kadının ekonomik ve sosyal açıdan gelişmesinin kalkınmanın temel şartı olduğunu vurgulayan Çomaklı, “Erzurum’da kadınların iş gücüne katılım oranını olumsuz etkileyen nedenleri tespit etmek üzere 600 kadın ile bire bir görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler sonucunda özgüven eksikliği, istihdam alanının olmayışı, niteliksiz kabul edilen aile içindeki görevleri nitelikli bir mesleklerinin olmayışı ve eğitim düzeyinin düşük olmasının ana etkenler olduğunu gördük. Bu kapsamda yapılan eğitimler ile ara eleman olarak son derece nitelikli bir kadın kesimi oluştu. Bu potansiyeli oluşturan Erzurumlu kadınlar kendilerine, eşlerine ve evlatlarına iş imkânları sunacak atölyenin, fabrikanın veya bir işletmenin hayalini kuruyor” diye kaydetti.

Iğdır İş Kadınları Derneği Başkanı Zeynep Balamir Ateş ise, “Iğdır iklimi çok güzel, üç ülke ile sınırları olan küçük bir şehir. Ancak iki ülke ile sınır kapılarımız kapalı olduğu için sınır ticareti yapamıyoruz. Ürün çeşitliğimize rağmen tarım ve hayvancılıkta gerideyiz. Kaya tuzumuz ve mağaralarımız var fakat yararlanamıyoruz. Demir yolumuz yok, her yere uzak olduğumuzdan nakliye ve üretim girdilerimiz pahalı. Bu dezavantajların lehimize dönmesi için var olan devlet destekleri daha da artırılmalı, hibe kredileri verilmeli. Belediyeler ve meslek örgütleri de bu konuda destek olmalı. Böylece daha çok üretip, işsizliği azaltabiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.
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