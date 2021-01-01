Jandarmanın fark ettiği bacağı kırık köpek tedavi altına alındı

Elazığ’da jandarma ekiplerinin fark ettiği ön bacakları kırık olan köpek hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye esnasında sokakta yaralı bir yavru köpeği fark etti.Ön ayaklarının kırık olduğu belirlenen köpek, ekipler tarafından alınarak Elazığ Belediyesi Hayvan Hastanesi ve Bakım Evi’ne götürüldü.

Burada tedavi altına alınan köpeğe jandarma ekipleri tarafından “ Dost”ismi verildi.