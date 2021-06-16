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Jandarmadan önleyici tedbir, 3 şüpheli yakalandı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin önleyici tedbirler kapsamında yaptığı çalışmada 3 şüpheli yakalandı çeşitli miktarlarda metanfetamin, eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ELAZIĞ 16.06.2021, 09:55
Jandarmadan önleyici tedbir, 3 şüpheli yakalandı, silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Elazığ’da jandarma ekiplerinin önleyici tedbirler kapsamında yaptığı çalışmada 3 şüpheli yakalandı çeşitli miktarlarda metanfetamin, eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sivrice ve merkeze bağlı köy yolları üzerinde önleyici tedbir kapsamında çalışma yapıldı. Ekiplerin suç işlenmesini önlemek, halkın huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamak amacıyla yaptığı çalışmada görevlendirilen 3 ekip, şüpheli araç ve şahıslar üzerine yoğunlaştı. Ekiplerin yaptığı çalışmada durdurulan şüpheli şahıslardan çeşitli toplamda 40 gram metanfetamin ile eroin ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden A.K. (41) ile F.S (19) hakkında uyuşturucudan, S.A. (33) hakkında ise ruhsatsız tabanca bulundurmak işlem yapıldığı bildirildi.
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