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Jandarmadan okul servisi şoförlerine eğitim
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından okul servisi şoförlerine eğitim verildi.
ELAZIĞ 24.10.2022, 10:17
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından okul servisi şoförlerine eğitim verildi.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kovancılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte okul servisi şoförlerine eğitim vererek bilgilendirdi. Bu çerçevede ekipler, taşımalı eğitimde öğrenci servis aracı kullanan 62 şoföre genel trafik kuralları, emniyet kemerinin kullanımı hakkında bilgi vererek öğrencilerin güvenli taşımaları konusunda sürücüleri uyardı.