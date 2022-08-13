Jandarmadan öğrencilere trafik güvenliği eğitimi

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, huzur ve güvenliği sağlamanın yanı sıra bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Elazığ Valiliğinin ‘Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı’ konulu emri gereğince İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri öğrencilere yönelik trafik güvenliği eğitimi düzenledi. İlksen Anaokulu ile Elazığ Bilim ve Sanat Merkezinde düzenlenen etkinliğe 46 öğrenci katıldı. İlk olarak ekipler tarafından çocuklara trafik kuralları anlatıldı. Ardından kurulan parkurda öğrenciler, akülü araçlar ile sürüş yaptı.

Teorik ve uygulamalı olarak trafik güvenliği eğitimi alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.