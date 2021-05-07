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Jandarmadan, öğrencilere online trafik eğitimi

Elazığ’da jandarma ekipleri, EBA üzerinden öğrencilere trafik eğitimi verdi.

ELAZIĞ 07.05.2021, 10:36
Jandarmadan, öğrencilere online trafik eğitimi

Elazığ’da jandarma ekipleri, EBA üzerinden öğrencilere trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Koranavirüs nedeniyle öğrencilere EBA üzerinden trafik eğitimi verdi. Uzaktan eğitimde 130 veli, 85 öğretmen ve bin 200 öğrenciye, emniyet kemerinin önemi, genel trafik kuralları, trafik işaret levhaları, trafikte görme görülme gibi bir çok konuda bilgiler verildiği aktarıldı.

Verilen bilgileri dikkatlice dinleyen öğrencilerin, sorularını da cevaplayan ekipler, eğitimlerin belirli periyotlarda devam edeceğini aktardı.
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