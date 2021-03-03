Jandarma yaban keçilerine saman, balıklara drone ile ekmek bıraktı

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından kent genelinde yaban ve sokak hayvanları için saman ile yem bırakıldı. Keban Baraj Gölü’ne ise ekipler drone ile balıklar için ekmek gönderdi.

3 Mart Dünya Yaban Hayatı Gününde yaban hayvanlarını unutmayan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler kent genelinde çalışma yaptı. Ekipler, belirlenen noktalarda yaban keçileri için saman, diğer yaban ve sokak hayvanları için mama ile yem bıraktı. Keban Baraj Gölü ve havzasındaki balıkları da unutmayan ekipler, drone desteğiyle suya ekmek bıraktı. Kış şartlarında ve sokağa çıkma kısıtlamaları olduğu günler de de yoğun çalışmalar yapan ekiplerin bu tür çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Öte yandan kentte yaban keçileri de saman ve yonca bırakılan alanlara yakın yerlerde görüntülendi.