Jandarma, Ramazan ayında da sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

Her fırsatta sokak hayvanlarının yanında olan jandarma ekipleri, Ramazan ayında yalnız bırakmadı.

Özellikle kışın olmak üzere her fırsatta yiyecek bulmaktan zorlanan sokak hayvanlarının yanında olan Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan ayında da yalnız bırakmadı. Ekipler, kent merkezi, ormanlık alanlar ile ilçelerde farklı noktalara mama ve su koydu. Ayrıca devriye faaliyeti sırasında gördükleri sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenene jandarma ekipleri, elleriyle besledikleri hayvanlara su içirdi.