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Jandarma köy köy gezerek "Kadın Destek Uygulamasını" tanıtıyor

Elazığ ’da jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulamasını (KADES) köy köy gezerek hem tanıtıyor, hemde vatandaşlarla sohbet ederek onları dinliyor.

ELAZIĞ 20.04.2021, 10:07
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Jandarma köy köy gezerek "Kadın Destek Uygulamasını" tanıtıyor

Elazığ ’da jandarma ekipleri Kadın Destek Uygulamasını (KADES) köy köy gezerek hem tanıtıyor, hemde vatandaşlarla sohbet ederek onları dinliyor.

Ülke genelinde 1,5 milyondan fazla kadın tarafından indirilen KADES uygulamasını tanıtım çalışmaları Elazığ’da devam ediyor.Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, köylerde çalışma yapıyor. Kovancılar ilçesine giden ekipler, tek tek köylere geçerek KADES tanıtımı yaptı. Akıllı telefonlara kolayca indirilen uygulama ile şiddet veya saldırıya maruz kalan kadınların bir tuşla güvenlik güçlerine ulaşarak yardım istemelerini amaçlayan uygulamayı anlatan ekipler ayrıca broşürler de vererek bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Köy sakinleriyle de sohbet eden ekiplerin çalışmasına ara vermeden devam edeceği aktarıldı.
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