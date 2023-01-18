Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik semineri

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri asayiş olaylarının yanı sıra bilgilendirme faaliyetlerine de aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, Kovancılar ilçesi Okçular ve Keban ilçesi Baraj İlköğretim okullarında öğrenim görmekte olan 111 öğrenciye genel trafik kuralları, emniyet kemerinin kullanımı, bisiklet kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarına binme inme kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Öte yandan ekipler, öğrencilerle Tim Jandarma çizgi filmini izleyerek çocuk dergisi hediye etti.