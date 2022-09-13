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Jandarma ekipleri servis araçlarını denetlemeye başladı
Elazığ’da jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte servis araçlarının denetimine başladı.
ELAZIĞ 13.09.2022, 12:13
Elazığ’da jandarma ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte servis araçlarının denetimine başladı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul servis araçlarının denetimine başladı. Denetimlerde okul servis araçlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğu denetlendi. Özellikle servislerde bulunması mecburi ’Okul Taşıtı’ yazısı, ışıklı ’dur’ levhası, emniyet kemeri, ilk yardım çantası, yangın tüpü, servis kapısının otomatik oluşu, camların sabit olması gibi hususların yanında araç şoförlerinin uygunluğu hususlar trafik timlerince denetlendi.
Emniyet kemeri ve diğer kurallara uyulması konusunda da jandarma ekiplerince sürücülere uyarı yapıldı.
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