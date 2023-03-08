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Jandarma ekipleri depremzede kadınları unutmadı
Elazığ’da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde depremzede kadınların gününü kutladı.
ELAZIĞ 08.03.2023, 09:48
Elazığ’da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde depremzede kadınların gününü kutladı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün depremzede kadınları unutmadı. Ekipler tarafından düzenlenen etkinlikte depremzede kadınlar ziyaret edilerek günleri kutlandı ve çiçek verildi.