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Jandarma ekipleri depremzede kadınları unutmadı

Elazığ’da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde depremzede kadınların gününü kutladı.

ELAZIĞ 08.03.2023, 09:48
Jandarma ekipleri depremzede kadınları unutmadı

Elazığ’da jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde depremzede kadınların gününü kutladı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün depremzede kadınları unutmadı. Ekipler tarafından düzenlenen etkinlikte depremzede kadınlar ziyaret edilerek günleri kutlandı ve çiçek verildi.

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