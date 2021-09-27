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Jandarma ekipleri, çocuklara trafik eğitimi verdi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi Harput Mahallesinde çocuklara trafik eğitimi verdi.

ELAZIĞ 27.09.2021, 11:55
Jandarma ekipleri, çocuklara trafik eğitimi verdi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi Harput Mahallesinde çocuklara trafik eğitimi verdi.

Elazığ’da İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, tarihi Harput mahallesinde bulunan Balakgazi Parkında çocuklara akülü arabalarla trafik eğitimi verdi. Eğitimde jandarma trafik timleri, öğrencilere trafik kurallarını ve trafikte sorumlu bireyin nasıl olunacağını anlatırken eğitim sonrası komutanlık tarafından çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler verildi.

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