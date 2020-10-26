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Jandarma ekibi devriyede, kayıp engelli çocuğu buldu
ELAZIĞ'DA JANDARMA EKİPLERİ DEVRİYE GÖREVİ YAPARKEN ARAZİDE KAYIP OLAN 12 YAŞINDAKİ ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUĞU BULARAK AİLESİNE TESLİM ETTİ.
ELAZIĞ 26.10.2020, 13:05
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Elazığ’da jandarma ekipleri devriye görevi yaparken arazide kayıp olan 12 yaşındaki zihinsel engelli çocuğu bularak ailesine teslim etti.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Yurtbaşı Beldesi çevresinde devriye görevine çıktı. Ekipler devriye görevi sırasında arazide bir çocuğu fark ederek yanına gitti. Çocuğun zihinsel engelli olduğunu fark eden ekipler, ailesini bulmak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmada çocuğun kayıp olarak aranan 12 yaşındaki Muhammet Raşit Doğan olduğu belirlendi. Gerekli sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, kent merkezinde ikamet eden ailesine ulaştırıldı.
Aile, çocuklarını bulup kendilerine getiren jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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