Jandarma bölgeleri dron ile denetliyor

Elazığ’da jandarma ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanması için bölgeleri havadan dron ile denetliyor.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanması ile meydana gelebilecek olayların önlenmesi maksadıyla bölgeleri havadan dron ile sürekli kontrol ediyor. Yurtbaşı Beldesi, Güneykent, Galericiler Sitesi, Kuyulu Köyü ve Yemişlik bölgesinde hayatın olağan akışına aykırı hareketler sergileyen şüpheli şahısların, araçların hareketleri ve uyuşturucu madde kullanma olaylarına yönelik metruk bina ve yazlık evler, dron ile denetleniyor.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.