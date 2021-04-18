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İnşaattan düşen genç, iki aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Elazığ’da 2 ay önce çalıştığı inşaattan düşen 20 yaşındaki A. G., yaşam mücadelesini kaybetti.

ELAZIĞ 18.04.2021, 22:38
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İnşaattan düşen genç, iki aylık yaşam mücadelesini kaybetti

Elazığ’da 2 ay önce çalıştığı inşaattan düşen 20 yaşındaki A. G., yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 2 ay önce merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van’dan iş için Elazığ’a gelen 20 yaşındaki A. G., çalıştığı inşaattan düştü. Durumu ağır olan işçi Fırat Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırıldı. Burada iki ay boyunca bel kırığı ve beyin kanaması tedavisi ile yoğun bakım ünitesine bağlı kalan A.G. bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, A.G’nin cenazesi defnedilmek üzere Van’a gönderildi.
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