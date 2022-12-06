İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ihalesi gerçekleşti

Elazığ Belediyesi, İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi için yapım ihalesini gerçekleştirdi.

Elazığ Belediyesi, şehrin ihtiyaçlarına ve problemlerine yönelik köklü çözümler üretmeye yönelik yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Elazığ’ın 2053 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi (Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimli Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesi) yapım ihalesi, EKAP üzerinden gerçekleştirildi. İhalede en düşük teklif 523 milyon 523 bin 523 TL oldu. İhale komisyonu tarafından tekliflerin değerlendirilmesinin ardından nihai sonucun açıklanacağı aktarıldı.

Tesisin Elazığ-Bingöl Karayolu 17. kilometresinde 250 dönümlük arazi üzerine inşa edileceği ve planlanan teslim süresinin 24 ay olacağı bildirildi.