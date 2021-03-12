İl Sağlık Müdürü Polat,"Sırası gelenin aşıya gerekli duyarlılığı göstermesini istiyoruz"

Kurallara sıkı uyulduğunda vaka sayılarının azaldığını, gevşeme gösterildiği dönemlerde ise tam tersine sayıların arttığına dikkat çeken Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat,"Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın aşıya gerekli duyarlılığı göstermelerini,mutlaka aşı olmalarını istiyoruz. Hala pandemiden korunmanın en etkin yolu maske, mesafe ve hijyendir" dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile ilgili açıklamalarda bulunarak, hem vatandaşları bilgilendirdi, hem de aşı için sırası gelenleri randevu alarak sağlık kuruluşlarına davet etti.

Türkiye’nin aşı tedariki ve uygulaması konusunda çok iyi durumda olduğunu anımsatan Prof. Dr. Polat," Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın açıkladığı üzere aşı üretme kapasitesi erken devreye girmiş ülkelerle rekabet eder durumdayız. Şimdiye kadar ülke genelinde 10 milyonun üzerinde aşılama gerçekleştirilmiştir. Bu imkanlara sahip iken, aşı sırası gelen vatandaşlarımızın aşıya gerekli duyarlılığı göstermelerini ve mutlaka aşı olmalarını istiyoruz. İlimizde özel ve kamuya ait tüm sağlık kurumlarında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza yönelik aşı uygulaması devam etmektedir. Yine uygulama kapsamında 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabileceklerdir. Aşı sırası gelen vatandaşlarımız Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya 182’den randevu alınarak başvurulabilecek. Bununla birlikte Koronavirüs aşı randevu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılmaktadır” dedi.

Kontrollü olarak başlatılan normalleşmenin rehavet getirmemesi gerektiğine dikkat çeken Polat," Hala pandemiden korunmanın en etkin yolu maske, mesafe ve hijyendir. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyelim. Kalabalık oluşturacak etkinliklerden kaçınalım. Biraz daha sabır ve fedakarlık göstererek, korunma kurallarını elden bırakmayalım. Hepimizin malumudur ki kurallara sıkı uyulduğunda vaka sayıları azalmakta, gevşeme gösterildiği dönemlerde ise tam tersine sayılar artmaktadır” ifadelerini kullandı.