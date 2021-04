İl Sağlık Müdürü Polat:"Dünya da her 6 ölümden biri, ülkemizde ise her 5 ölümden biri kanser nedeniyle"

Elazığ’ın sağlık ekiplerinin yürüttüğü meme kanseri taramasında Türkiye ikincisi olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Cahit Polat, küresel olarak yaklaşık her 6 ölümden birinin, Türkiye’de de her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle yaşandığına dikkat çekerek, erken tanı konulan ve uygun şekilde tedavi edilen birçok kanserin iyileşme oranının yüksek olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı tarafından 2019 yılı içerisinde, 81 ilde yürütülen Meme Kanseri Tarama Programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı tüm sağlık kuruluşları ve mobil kanser tarama aracı ile yapılan tarama çalışmaları değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda hedef nüfus oranı 100 bin altı olan iller arasında Elazığ ikinci sırada yer aldı. İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Cahit Polat’ta 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle hem bilgi verdi, hem de vatandaşları erken tanı için sağlık kuruluşlarına davet etti.

Kanserin dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat," Küresel olarak yaklaşık her 6 ölümden biri, ülkemizde ise her 5 ölümden biri kanser nedeniyledir. Kanser yükünün bu hızlı artışı, dünya çapında halk sağlığı ve sağlık sistemleri için bir kriz teşkil etmektedir. Gelecekte kaynakları bol olan ülkeler de dahil olmak üzere birçok ülke için, tanı konulacak çok sayıdaki kanser hastasının tümünün tedavisi ve bakımı için yeterli ödenekleri temin etmek önemli bir sorun olacaktır. Günümüzde yürütülen çalışmalar neticesinde erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmiş birçok kanserin iyileşme oranını yüksek bir ihtimaldir. Bu nedenlerden dolayı, ülkemizde Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında yürütülen ve tarama testleri ile erken evrede tespiti mümkün olan her üç kanser türünde (Serviks, Meme ve Kolorektal Kanser) erken teşhis büyük önem taşımaktadır” dedi.

Koronavirüs salgınına rağmen tarama çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Polat“ Meme kanseri taramalarında Elazığ’ın Türkiye ikincisi olması bizleri gururlandırmıştır. Bu başarı bilinçli vatandaşlarımızla birlikte yürütülen koordinasyonlu bir çalışmanın sonucudur. Ancak 2020 yılı başlarında dünyada ve ülkemizde baş gösteren Yeni Covid-19 salgını nedeniyle kanser taramalarına başvuru sayısında bir azalma olduğunu gözlemliyoruz. Buna rağmen çalışanlarımız ile birlikte müdürlüğümüz, bünyesinde hizmet veren sağlık kuruluşlarında pandemi koşulları dikkate alınarak hedef yaş gruplarında bulunan vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz. Tüm ülkede olduğu gibi ilimizdeki taramalar da Dünya Sağlık Örgütü öneri ve standartları göz önünde bulundurularak yapılmaktadır. Bu kapsamda müdürlüğümüze bağlı Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri(KETEM), Aile Sağlığı Merkezlerinde(ASM) ve Gezici Mobil Kanser Tarama Aracında 40-69 yaş aralığındaki kadınlara meme, 30-65 yaş aralığındaki kadınlara rahim ağzı ve 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkeklere kalın bağırsak kanseri taramaları ücretsiz olarak yapmaktayız. 1-7 Nisan Kanser Haftası kapsamında söz konusu yaş grubundaki vatandaşlarımızı, kanser taramalarını ücretsiz yaptırabilmeleri için sağlık kuruluşlarımıza bekliyoruz”diye konuştu.