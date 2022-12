İl Sağlık Müdürü Polat, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı

Ülkede bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden her yıl kış aylarında yüzlerce vatandaşın karbonmonoksit gazı ile hayatını kaybettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Cahit Polat, “Karbonmonoksit ile meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbı müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir. Hastanın bilinci açık ise temiz havaya çıkarılıp ardından sağlık kuruluşuna başvurulmalı bilinci kapalı ise oda havalandırılıp 112 Acil Servis Ambulansı ile hastaneye sevki sağlanmalıdır” dedi.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, soğuk havaların gelmesiyle birlikte yaygın soba kullanımına bağlı meydana gelebilecek karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Gaz zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat” Ülkemizde bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Bu zehirlenmeler sonucunda her yıl yüzlerce vatandaşımız özellikle sobadan olmak üzere sızan karbonmonoksit gazı ile hayatını kaybetmekte ve bir o kadarı da sakat kalmaktadır. Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı, zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller, zehirlenme ve ölüme neden olur. Havagazı, kömür gibi ısıtma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla kapalı ortamlardaki açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbonmonoksit ile meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbı müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir. Hastanın bilinci açık ise temiz havaya çıkarılıp ardından sağlık kuruluşuna başvurulmalı bilinci kapalı ise oda havalandırılıp 112 Acil Servis Ambulansı ile hastaneye sevki sağlanmalıdır. Karbonmonoksit zehirlenmesinin mutlaka hastanede tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle zehirlenme durumunda, Sağlık Bakanlığı’na bağlı, ücretsiz 114 numaralı Zehir Danışma Merkezi aranarak, zehirlenmelerde yapılacak ilkyardım hakkında gerekli bilgiler alınmalıdır” diye konuştu.

Gaz zehirlenmelerine karşı soba, şofben ve baca standardına değinen Prof. Dr. Polat “ Doldurulan sobanın, duman yolu daralacağı, soba içinde düzensiz ısı dağılımı nedeniyle de baca çekişi zayıflayacağı için soba yakılırken aşırı doldurulmamalıdır. Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı, iyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbonmonoksit zehirlenmesi riski artacağından soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır. Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmeli, dumanın geri tepmesini önlemek için bacaların en üst noktasının çatının en üst noktasından 1 metre daha yüksekte olması sağlanmalıdır. Şofben mutlaka bacaya bağlanmalı, baca bağlantısı olmayan veya binanın aydınlatma boşluğuna bağlı şofben asla çalıştırılmamalı, şofbenin monte edileceği mekan yeterli büyüklükte olmalı, şofben mümkünse banyo yerine balkona veya başka bir havadar mekana takılmalıdır” şeklinde konuştu.