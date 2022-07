İl Sağlık Müdürü Polat, hayvansal kökenli hastalıklara karşı vatandaşları uyardı

Kurban Bayramı öncesi vatandaşları hayvansan kökenli hastalıklara karşı uyaran İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Kurban bayramında özellikle kist hidatik hastalığına dikkat etmeliyiz. Kist hidiatik insanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak ölümü sebep olabilmektedir” dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Kurban Bayramı Öncesi vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kurban kesimi, kurban etinin parçalanması ve doğranması sırasında meydana gelen yaralanmalara karşı vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını aktaran Prof. Dr. Cahit Polat, kurban kesiminin de mutlaka deneyimli kasaplar tarafından yapılması gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı nedeniyle hayvanlarla daha fazla temasın ve gereğinden fazla kurban eti tüketiminin bazı zoonotik hastalıklar açısında riskli olabileceğini belirten Prof. Dr. Polat “ Kurban Bayramı’nda kurbanlık hayvan nakli ve alımından başlayarak etlerin tüketilmesine kadar sağlık ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi çevre ve toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir. Ülkemizde zoonotik hastalıkların başında kist hidatik, şarbon, bruselloz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), tüberküloz, toksoplazmoz ve teniyoz gelmektedir. Kurban bayramında özellikle kist hidatik hastalığına dikkat etmeliyiz. Kist hidiatik insanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak ölümü sebep olabilmektedir. Hastalık insanlara etçil hayvanlar özellikle de köpekler tarafından bulaştırılmaktadır. Hasta hayvanların kesilmesi ve pişmemiş kistli sakatatlarının köpeklere yedirilmesi, hastalığın tekrar köpeklere bulaşmasına neden olmakta, böylece hastalıkta bir döngü meydana gelmektedir. Kişide bulantı, kusma koyu renkli idrar, karın ağrısı, karın şişliği ile baş gösteren ve kistli sakatatlardan bulaşan Kist Hidyatik hastalığına karşı pişmemiş kistli organların köpeklere yedirilmemesi, derin çukurlara gömülmesi bu döngünün kırılmasında hayati öneme sahiptir” diye konuştu.

Kurban kesiminin mutlaka belediyelerin belirlediği alanlarda veya mezbahalarda yapılmasının altını çizen Polat, “Kurbanlık hayvanın kesinlikle veteriner hekim kontrolünden geçmiş sağlıklı hayvan olduğuna dikkat edilmesi gerekiyor. Kesim işleminin hijyenik yerlerde yapılması, kurban kesen, hayvanı yüzerek et taksimi yapan kasap ve yardımcıları ile kurban sahiplerinin çıplak elle hayvanların kan ve çıkartıları ile dokularına temas etmemesi gerek. Önlük giymek ve eldiven kullanmak gibi gerekli korunma önlemlerini almaları oldukça önemlidir” şeklinde konuştu.

Kurban eti tüketimi ve saklanmasına da değinen Polat, “Et, yüksek protein içermesi sebebiyle mikroorganizmaların üremesi için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Dolayısıyla kurban kesildikten sonra etler dış ortamda ve oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemelidir. Etler ve sakatatlar kesinlikle çiğ veya az pişmiş bir şekilde tüketilmemelidir. Bir insanın günde ortalama 50 ila 100 gram protein ihtiyacı bulunmaktadır. İhtiyaçtan fazla et tüketimi böbrekleri yormaktadır. Bunun için et tüketimine dikkat etmeliyiz. Vatandaşlarımızın ileride tüketmek üzere buzlukta saklayacakları kurban etlerini oda sıcaklığı ortamında değil de, yine buzdolabında (yaklaşık +4C) çözdürmeleri gerekmektedir. Çözdürülen etler de tekrar dondurulmamalıdır. Etin içindeki vitamin ve mineral kaybını önlemek amacıyla et pişirme tekniği olarak kızartma yerine haşlama veya fırınlama tercih etmeliyiz. Bu vesileyle buradan tüm vatandaşlarımızın kurban bayramını tebrik eder, sevdikleriyle bir arada güzel ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum ” ifadelerine yer verdi.