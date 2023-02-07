İl Sağlık Müdürü Polat, “Acil ameliyat olması gereken 36 hastanın yatışları sağlanmıştır”

Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman’a 22’si uzman doktor olmak üzere toplam 115 personelin görevlendirildiğini belirten İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Malatya’dan özellikle acil ameliyat olması gereken 36 hasta, ambulanslarımızla taşınarak şehir genelindeki hastanelere yatışları sağlanmıştır” dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük depremde 10 ilde binlerce haber bina yıkılırken, binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Depremle birlikte tüm ülke seferber oldu. Bu çerçevede Elazığ’dan çevre illere 23 ambulans 2 UMKE aracı, 3 UMKE Lojistik aracı, 2 Sahra Hastanesi, çeşitli tıbbi sarf malzeme ve ilaç sevki sağlandı. Öte yandan acil ameliyat olması gereken 36 hastanın Elazığ’a getirilerek yatışlarının sağlandığı bildirildi.

Deprem nedeniyle şehirdeki tüm sağlık tesislerine 109’u il dışından olmak üzere toplam 396 hastanın başvurduğunu aktaran İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, “Bu başvuruların çoğunluğunu korku, panik, yüksekten atlama sonucu oluşan yaralanmalar oluşturmaktadır. Bu hastalardan 298’i taburcu edilmiş olup, diğer hastalarımızın tedavisi devam etmektedir. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 2. depremden sonra 2 vatandaşımız göçük altında kalarak vefat etmiştir. Çevre illerimizin il sağlık müdürleri ile iletişime geçilerek ihtiyaçlarına göre; Malatya, Diyarbakır ve Adıyaman illerimize 22’si uzman doktor olmak üzere toplam 115 personel, 23 ambulans 2 UMKE aracı, 3 UMKE Lojistik aracı, 2 Sahra Hastanesi, çeşitli tıbbi sarf malzeme ve ilaç, sevki yapılmıştır. Bununla birlikte Malatya ilindeki hastanelere gıda ve yemek yardımı yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. Depremden etkilenen İllerimize Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişim halinde gerekli destekler verilmektedir” diye konuştu.

Malatya’dan acil ameliyat olması gereken 36 hastanın ambulanslarla taşınarak ildeki hastanelere getirildiği ve yatışlarının sağlandığını dile getiren Polat, “İlimizde 2020 yılında ve bugün yaşadığımız depremlerde sağlık alt yapımızın güçlü olması, sağlık hizmeti sunmamızda elimizi oldukça güçlendirmektedir. Özellikle 2018 yılında ilimizde hizmete açılan Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nin sismik izalatör sistemine sahip olması, deprem anında bile kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya imkan sağlamış, personelimiz ve hastalarımızın kendilerini güvende hissetmeleri, sağlık hizmeti sunumunda önemli rol oynamıştır. Bu da Şehir Hastanelerinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Yine köklü bir geçmişe sahip olan Fırat Üniversitesi Hastanesi ve Özel Hastanelerimiz depremde önemli rol oynamıştır” şeklinde konuştu.