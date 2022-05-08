İl Jandarma Komutanı Ali Yıldız ve eşi, şehit annelerini yalnız bırakmadı

İl Jandarma Komutanı Ali Yıldız ve eşi Gülçin Yıldız, Anneler Günü’nde şehit annelerini yalnız bırakmadı. Hakkari’de çatışmada şehit düşen Mehmet Ağgedik’in ailesini ziyaret eden çift, Anneler Günü çerçevesinde anne Fatma Ağgedik’e hediyeler vererek, birlikte mezarlığı ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Ali Yıldız ve eşi Gülçin Yıldız, Anneler Gününde şehit annelerini yalnız bırakmadı. Bu çerçevede Yıldız eşi, jandarma personelleriyle birlikte Hakkari’de çatışmada şehit düşen Mehmet Ağgedik’in ailesini ziyaret etti. Ziyarette Albay Ali Yıldız, anne Fatma Ağgedik’e çeşitli hediyeler verdi. Aileyle uzun bir süre muhabbet eden Yıldız, ardından birlikte İcadiye Şehitliği’ne geçti. Şehit Ağgedik’in kabrini ziyaret eden Yıldız ve şehit ailesi karanfil bıraktı. Son olarak Kur’an-ı Kerim okundu ve tüm şehitler için dua edildi.

Ağgedik ailesi, ziyaretten dolayı Ali Yıldız ve eşi Gülçin Yıldız’a teşekkür etti.