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İki araç çarpıştı, biri tabelayı devirdi: 2 yaralı

Elazığ iki otomobilin çarpışması sonucu, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

ELAZIĞ 26.04.2021, 17:28
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İki araç çarpıştı, biri tabelayı devirdi: 2 yaralı

Elazığ iki otomobilin çarpışması sonucu, biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Malatya Caddesi Misland kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki Renault marka 23 ABJ 598 plakalı otomobil ile, V.T. yönetimindeki 34 DFH 811 Fıat marka araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Renault marka otomobil, yön tabelasına devirerek durabildi. Kazada, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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