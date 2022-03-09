Huzurevinde kadınlar günü kutlandı

Elazığ’da Gazi Huzurevinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen programda kadınlara karanfil verilip pasta kesildi.

Kadınlar Günü’nde Elazığ Gazi Huzurevinde Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan kadınlar unutulmadı. Huzurevinin çok amaçlı salonunda düzenlenen programda Gazi Huzurevi Müdürü Ziyaddin Karakaya, kadınlara karanfil vererek günlerini kutladı. Huzurevi sakinleri ve kadın personel çalan oyun havalarıyla dilediğince eğlenerek birlikte pasta kesti.