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Hırsızlıktan 19 kaydı olan şüpheli, bu kez işçilerin parasını çaldı yakalandı
ELAZIĞ'DA HIRSIZLIK YAPAN 1 ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI
ELAZIĞ 23.10.2020, 10:20
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Elazığ’da 19 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli, bu kez de 7 işçinin parasını çaldı ancak polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, kent genelinde farklı şantiye alanlarında 7 işçinin kıyafetlerinden 5 adet cep telefonu, 360 TL ve kredi kartları çalındı. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şüphelinin daha önce hırsızlık suçundan 19 ayrı kaydı bulunan S.D. olduğu belirlendi. Şüpheli polis tarafından adresinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyette hırsızlık suçlarından ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
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