banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Dolar rekor seviyeyi koruyor
Dolar rekor seviyeyi koruyor
Mustafa Sarıgül parti kuruyor
Mustafa Sarıgül parti kuruyor
Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı
Yusuf Yazıcı hat-trick yaptı
Memurların fazla mesai ücretleri belli oldu
Memurların fazla mesai ücretleri belli oldu

Hırsızlıktan 19 kaydı olan şüpheli, bu kez işçilerin parasını çaldı yakalandı

ELAZIĞ'DA HIRSIZLIK YAPAN 1 ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

ELAZIĞ 23.10.2020, 10:20
2
Hırsızlıktan 19 kaydı olan şüpheli, bu kez işçilerin parasını çaldı yakalandı

Elazığ’da 19 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan şüpheli, bu kez de 7 işçinin parasını çaldı ancak polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kent genelinde farklı şantiye alanlarında 7 işçinin kıyafetlerinden 5 adet cep telefonu, 360 TL ve kredi kartları çalındı. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi tespit etmek için çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şüphelinin daha önce hırsızlık suçundan 19 ayrı kaydı bulunan S.D. olduğu belirlendi. Şüpheli polis tarafından adresinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyette hırsızlık suçlarından ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
20°
açık
banner378
Namaz Vakti 23 Ekim 2020
İmsak 05:53
Güneş 07:18
Öğle 12:53
İkindi 15:50
Akşam 18:19
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 6 14
2. İstanbulspor 6 13
3. Ankara Keçiörengücü 6 13
4. Altınordu 6 12
5. Adana Demirspor 6 11
6. Samsunspor 6 11
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Adanaspor 6 9
10. Bursaspor 6 7
11. Balıkesirspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 6 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 6 4
16. Ankaraspor 6 4
17. Eskişehirspor 6 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3