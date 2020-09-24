Hırsız kuaföre girdi, ne bulduysa çaldı ama yakalanmaktan kurtulamadı
ELAZIĞ'DA BİR KUAFÖRE GİREN HIRSIZ, İŞ YERİNDE NE BULDUYSA ÇALDI ANCAK POLİSİN YAPTIĞI ÇALIŞMA İLE KISA SÜREDE YAKALANDI.
Elazığ’da bir kuaföre giren hırsız, iş yerinde ne bulduysa çaldı ancak polisin yaptığı çalışma ile kısa sürede yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir kuaförde hırsızlık olayı meydana geldi. İş yerine giren hırsızlık şüphelisi, mücevher ve kuaför malzemelerinden ne bulduysa hepsini çaldı. Yaklaşık 20 bin TL’lik hırsızlık yapan şüpheli kayıplara karıştı. İş yeri sahibinin durumu fark etmesi üzerine olay polise bildirildi. Faili meçhul olay ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Polisin çalışmasında çevrede yapılan güvenlik kameralarından yola çıkılarak şüphelinin F.A. olduğu belirlendi. Belirlenen şüpheli polis tarafından kısa sürede yakalandı, çaldığı malzemeler de ele geçirildi.
Emniyette ifadesi alınan şüpheli F.A., "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelinin çaldığı malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi.
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